La Procura federale della Figc ha aperto una indagine sullo striscione apparso sul pullman scoperto del Milan in giro per Milano per la festa scudetto. ‘La Coppa Italia mettila nel c…”, recitava il ‘due aste’ tenuto dai giocatori, con evidente riferimento alla Coppa Italia vinta dall’Inter.

