Il centrocampista francese non sembra avere alcuna intenzione di restare al Manchester United

La Juventus punta ai cavalli di ritorno per accelerare la sua fase di ricostruzione. Il futuro della Signora, reduce, dopo un decennio gonfio di soddisfazioni, dalla prima stagione senza ‘tituli’ guarda al passato, e a quelle stelle che contribuirono ad avviare un ciclo vincente. Come fu, negli anni recenti, per Cannavaro, Bonucci, Buffon e Higuan, la squadra allenata di Max Allegri, tornato lo scorso luglio sulla panchina bianconera dopo l’era Pirlo e Sarri, guarda a Paul Pogba, esploso calcisticamente alla Juve, tra il 2012 e il 2016. Il centrocampista francese non sembra avere alcuna intenzione di restare al Manchester United, nonostante il cambio di allenatore per la prossima stagione, e a giugno, alla scadenza di contratto che lo lega con il club inglese, è libero di potersi ‘accasare’ su nuove sponde. Quella bianconera, stando a quanto riporta la stampa inglese, lo affascina. Ritroverebbe il suo ex allenatore Allegri e un ambiente con cui si era creato affiatamento. Dopo alcuni rumors, ci sono stati i primi segnali concreti per un nuovo possibile matrimonio tra il giocatore e il club bianconero, con cui vinse quattro scudetti, tre Supercoppa italiana e due Coppa Italia.

Rafaela Pimenta, che ha preso in mano l’agenzia Raiola dopo la scomparsa di Mino lo scorso aprile, tratta con i bianconeri per quello che è stato già definito un ‘Pogback’. Procuratore e dirigenza si sarebbero visti a pranzo a dimostrazione che la Signora intende giocare a carte scoperte il suo primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Sulle tracce del ‘Polpo’ non c’è solo la Juventus. Con il centrocampista campione del mondo restano in contatto Real Madrid e Paris Saint-Germain ma la Signora è sempre rimasta nel cuore del transalpino. Il giocatore è in scadenza con il Manchester United, il Psg ha già formalizzato un’offerta che sembra vicina agli attuali 15 milioni che percepisce in Inghilterra, ma c’è fiducia in casa bianconera. Secondo il Mirror il club di Torino è pronto ad offrire 9,4 milioni di euro a stagione (ovvero 8 milioni di tseline l’anno). Oltre il club non intende andare facendo leva sull’attaccamento che il francese ha sempre manifestato nei confronti della piazza bianconera. Al momento è un contatto, ma nelle prossime settimane si cercherà di trovare una quadra. Stando a Sky Sport Uk Pogba apprezzerebbe comunque l’opportunità di parlare con Erik ten Hag, prossimo allenatore dello United, prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Ma da parte dei Red Devils non c’è stata comunque alcuna nuova offerta di contratto dalla scorsa estate. Da un cavallo di ritorno ad una star che invece ha voglia di cambiare totalmente aria e mettersi in gioco in un nuovo campionato. Kylian Mbappè, altro campione del mondo francese, avrebbe deciso il suo futuro. L’attaccante è pronto a lasciare il Psg e intende accettare le offerte del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Anche lui in scadenza di contratto, il 23enne attaccante si è riservato di fare chiarezza ma a Madrid sembrano sicuri sulla sua nuova destinazione. I quotidiani spagnoli infatti fanno capire che l’accordo verbale del presidente Florentino Perez con il giocatore non verrà disatteso. Anzi, l’accordo si sarebbe di fatto già concluso ed è probabile che l’annuncio venga fatto prima della finale di Champions tra il Real e il Liverpool. Si parla di un contratto di cinque anni con i Blancos a cifre ovviamente meno ‘pesanti’ rispetto a quelle proposte dal Psg.

