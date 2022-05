Il Milan è avanti di due punti in classifica ed è in vantaggio negli scontri diretti

Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria, partite decisive per assegnare lo Scudetto, si giocheranno in contemporanea domenica 22 maggio alle ore 18. Lo rende noto la Lega Serie A. Il Milan è avanti di due punti in classifica ed è in vantaggio negli scontri diretti, pertanto ai rossoneri basterà un pareggio al Mapei Stadium per laurerarsi campioni d’Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata