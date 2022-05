Il capitano segna su rigore nel 3-0 dei partenopei sui rossoblu che ora sono a un passo dalla retrocessione

Il Napoli supera per 3-0 il Genoa al ‘Maradona’ nella penultima giornata di serie A e blinda il terzo posto in classifica. Per i rossoblù la retrocessione è sempre più vicina. Partenopei a segno con Osimhen al 32′, poi è Insigne a mettere il sigillo al 65′ su rigore sulla sua gara, l’ultima al ‘Maradona’, e nel finale il tris è firmato da Lobotka all’81’.

