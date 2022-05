Si è chiusa così 1-1 Empoli-Salernitana, al gol di Cutrone al 30' ha risposto al 76' per i campani il 'solito' Bonazzoli

Il primo anticipo della 37esima giornata di serie A si chiude con Diego Perotti in lacrime, consolato dai suoi compagni di squadra. È stato lui infatti ad avere sui piedi il rigore della salvezza della Salernitana, al 84′, e se lo è fatto parare da Vicario, il portiere dell’Empoli che si è reso protagonista di una partita straordinaria. Si è chiusa così 1-1 Empoli-Salernitana, al gol di Cutrone al 30′ ha risposto al 76′ per i campani il ‘solito’ Bonazzoli, che ha però dovuto inventare una rovesciata per superare il portiere dei toscani, oggi davvero fenomenale. Grande caldo a Empoli, la Salernitana cerca ancora punti salvezza e parte in avanti ma i toscani controllano senza troppe apprensioni. Le prime occasioni per i campani al 7′ con Djuric, che colpisce di testa su corner, ma Parisi salva davanti alla linea, e al 8′ con Gyomber, che indirizza verso la porta un tiro che sta quasi per superare Vicario, che però con uno straordinario intervento la devia sopra la traversa. Al 23′ è Pinamonti a portare una minaccia, sempre di testa, alla porta degli ospiti, ma il suo tiro, debole, termina a lato.Al 26′ grande giocata di Fazio sulla fascia, che arriva fino al limite dell’area e riesce a servire Djuric davanti alla porta. L’attaccante della Salernitana però, disturbato da Luperto, non riesce a calciare a rete. Al 30′ doccia fredda per la Salernitana: grande azione dell’Empoli e Cutrone finalizza con un destro da buona posizione. Padroni di casa in vantaggio, ma la Salernitana sa bene che dopo la straordinaria rimonta nelle ultime giornate non può permettersi di non conquistare punti oggi. I campani reagiscono subito, tornano a riversarsi in attacco e al 37′ Radovanovic con un gran tiro da fuori sfiora il palo. È il segnale che gli ospiti ci sono e reagiscono. Al 41′ è Ederson a provare da lontano, buona la potenza ma la mira è sbagliata e il pallone esce di alcuni metri rispetto al palo alla destra di Vicario. Al 43′ è Mazzocchi a provare da fuori, anche lui senza fortuna, e le squadre vanno al riposo sull’1-0 per l’Empoli. Nella ripresa Nicola prova a mischiare le carte inserendo Ruggeri e cambiando posizione a Radovanovic, per renderlo più pericoloso. La Salernitana parte forte e fa possesso, ora i campani devono soprattutto stare attenti alle veloci ripartenze dell’Empoli. Al 50′ un tiro improvviso e fortissimo di Ederson finisce alto, sul capovolgimento di fronte Verre ha tempo di mirare dal limite dell’area, ma Sepe si oppone bene al suo tiro. Al 53′ Nicola decide che è il momento giusto per inserire Bonazzoli, che con i suoi gol ha dato nuova linfa ai campani per tentare un’impresa che fino a due mesi fa pareva impossibile. Al 54′ è però l’Empoli ad avere un’occasionissima con Cutrone, lasciato da solo in area, che colpisce di testa ma manda a lato un pallone che sembrava gol fatto. Come un minuto dopo un colpo di testa da un metro del neo entrato Bonazzoli: Vicario si oppone con un riflesso straordinario. La porta dell’Empoli pare stregata per gli ospiti. Al 56′ su una ripartenza empolese il palo salva la Salernitana su un ottimo tiro ancora di Cutrone. Ora ogni azione è un’occasione, da una parte e dall’altra. Al 61′ è Sepe a salvare la Salernitana con un doppio grande intervento. Al 75′ è ancora Vicario a fare il miracolo, doppio, su un tiro ravvicinato di Djuric, poi sulla ribattuta di Bonazzoli. Il portiere dell’Empoli sembra insuperabile, e allora sul corner Bonazzoli si inventa una spettacolare rovesciata che riporta in pari il punteggio. Esplode la gioia della Salernitana. La partita cambia e al 84′ arriva un rigore per la Salernitana, per un fallo di Romagnoli su Coulibaly. È il momento chiave di tutto il campionato della Salernitana, e della battuta si incarica Perotti, da poco entrato: il suo tiro è debole e uno straordinario Vicario arriva a deviarlo in angolo. Gli ultimi minuti si consumano tra continui capovolgimenti di fronte, fino al 95′ quando, poco prima del fischio finale, La Mantia in rovesciata sfiora il gol che sarebbe stato la beffa per la Salernitana.

