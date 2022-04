2-1 all'Olipico per i rossoneri primi a +2 sull'Inter

Un gol di Tonali in pieno recupero consente al Milan di rimontare la Lazio all’Olimpico e tornare almeno fino a mercoledì al comando della classifica di Serie A. Una vittoria pesantissima quella dei rossoneri di Pioli, che tengono vivo il sogno Scudetto scavalcando di nuovo l’Inter in vetta. In questo appassionante duello, però, i nerazzurri di Inzaghi già mercoledì avranno la possibilità di rimettere il muso davanti. La Lazio non è riuscita a fare un favore al suo ex allenatore, il vantaggio iniziale di Immobile (gol numero 26 in campionato, 181 in totale in Serie A miglior marcatore in attività scavalcato Quagliarella) è stato una illusione. Da quel momento il Milan ha dominato la partita trovando prima il pareggio in avvio di ripresa con Giroud, poi la rete della vittoria con il centrocampista su assist di Ibrahimovic. Lazio che vede allontanarsi le speranze di Champions League, con il quarto posto che resta distante 7 punti ma con la Juve che ha una gara in meno.

Nelle file biancocelesti, Sarri si affida in attacco al tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. In mediana Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. Nelle file rossonere, Pioli lascia ancora in panchina Ibrahimovic e schiera Giroud al centro dell’attacco con Messias, Díaz e Leão a supporto. In mezzo giocano Tonali e Kessie, vista l’assenza di Bannacer.

Inizio shock per il Milan, che dopo soli 4′ minuti è già sotto di un gol. Lazio in vantaggio con una zampata vincente di Immobile, da centro area, su cross dalla destra di Milinkovic Savic. Costretti subito ad inseguire, i ragazzi di Pioli provano subito a reagire e al quarto d’ora hanno una buona chance con Giroud che manda alto un colpo di testa da buona posizione. In contropiede, però, la Lazio è micidiale e Maignan è costretto ad uscire dalla sua area per fermare Immobile imbeccato da Felipe Anderson. Il Milan insiste e sfiora ancora il pari, prima con Leao che calcia sull’esterno della rete e poi con Kessie che da buona posizione calcia debole in bocca al portiere. Alla mezzora ancora Leao calcia dal limite, centrale per Strakosha, poi è Giroud a provarci di testa su cross di Calabria. Niente da fare. Prima dell’intervallo episodio dubbio in area della Lazio, con un tocco di mani sospetto di Luis Albert. Il Var e l’arbitro lasciano giocare, proteste vibranti della panchina del Milan. L’ultimo brivido ancora in area laziale, con Theo Hernandez che impegna Strakosha su punizione.

Nella ripresa il Milan torna in campo con ancora più rabbia e al 50′ trova il meritato pareggio con un tocco in spaccata di Giroud, su assist di un irresistibile Leao. Sulle ali dell’entusiasmo la squadra rossonera prova a stringere la Lazio nella sua metà campo, alla ricerca del vantaggio. Rossoneri vicinissima al vantaggio con Kessie, Radu salva sulla linea, poi due volte con Messias. A venti minuti dalla fine Pioli si gioca la carta Ibrahimovic per un ottimo Giroud, dentro anche Rebic per un Diaz anonimo e Krunic per Messias. Nella Lazio, Sarri toglie uno spento Luis Alberto e un Leiva in difficoltà in mezzo al campo. Dentro Cataldi e Basic. Fuori anche Radu per Marusic. Il Milan continua a spingere nel finale trascinato da un inarrestabile Leao, che sfiora ancora il gol. Poi ci prova anche Rebic dalla distanza, Strakosha risponde. La voglia di vincere della squadra di Pioli viene premiata al 93′, quando Tonali con una zampata sottoporta su assist di Ibrahimovic beffa Strakosha e regala tre punti fondamentali in chiave Scudetto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata