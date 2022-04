Sabato alle 18 a San Siro la sfida tra i nerazzurri e la squadra dell'ex Mourinho

Centrato l’obiettivo della finale di Coppa Italia, l’Inter si rituffa sul campionato e si prepara ad una settimana che potrebbe proiettarla da sola al comando della classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi, infatti, dopo la partita affascinante contro la Roma del grande ex Jose Mourinho, giocheranno in settimana il recupero contro il Bologna per quindi chiudere questo trittico a Udine contro l’Udinese. In caso di filotto, l’Inter scavalcherebbe il Milan e avrebbe ancora di più il destino nelle proprie mani per riconfermarsi campione d’Italia e apporsi sul petto la tanto ambita seconda stella (20 Scudetti, ndr). “Questa settimana, con questi tre impegni, è importantissima e lo sappiamo. Dovremo essere molto lucidi, ma la squadra ci è già passata”, ha dichiarato Inzaghi in conferenza stampa. “Da qui alla fine saranno sei finali”, ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

La prima di queste tre finali vedrà la Beneamata affrontare una delle squadre più in forma del momento, una Roma gasata per la conquista delle semifinali di Conference League e ancora decisa a rimontare la Juve per conquistare il quarto posto che vale la Champions della prossima stagione. “Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, è in un ottimo momento ed è allenata da un grande allenatore. Stanno facendo bene, dovremo affrontarla con grandissima attenzione sapendo che è una partita molto importante”, ha detto Inzaghi. “Contro la Roma dovremo fare una gara di corsa e determinazione, da qui alla fine troveremo tutte squadre diverse che ci creeranno delle difficoltà”, ha proseguito.

La partita contro la Juventus ha segnato una svolta nella stagione dell’Inter, la vittoria sul Milan in coppa ha dato ulteriore spinta. “La partita di Coppa Italia ci ha dato tantissima convinzione, abbiamo fatto un’ottima gara che ci ha regalato un’altra finale. Abbiamo attraversato un periodo in cui abbiamo raccolto meno di quello che dovevamo, ora abbiamo di fronte un finale di campionato molto tirato, noi siamo lì”, ha detto Inzaghi che sulla formazione non si è sbilanciato. “Abbiamo ancora l’allenamento di oggi pomeriggio, poi faremo una sgambata domattina. Sono tutti a disposizione tranne Vidal che ha avuto una brutta distorsione nei minuti finali del derby. La formazione la sceglierò domattina”, ha spiegato. Inzaghi dovrebbe schierare per 9/11 la formazione già vista contro il Milan, le uniche novità dovrebbero essere il rientro di Dumfries a destra e di Dzeko in attacco al fianco di Lautaro con Correa in panchina.

In casa Roma, Mourinho ha scelto la via del silenzio per preparare la sfida contro la sua ex squadra. Non è una novità, lo Special One se ne era rimasto zitto anche il giorno prima dell’andata (4 dicembre scorso, l’Inter vinse 3-0 all’Olimpico) e nella sfida di Coppa Italia (8 febbraio, altro successo nerazzurro, per 2-0 a San Siro). Troppo delicata la partita e troppo forte il legame con i colori nerazzurri per rischiare di dire una parola fuori posto che potrebbe spezzare l’idillio che si sta creando anche con il popolo giallorosso. E allora meglio restare concentrati sulla partita ed evitare distrazioni. Al Meazza la Roma dovrà fare a meno dello squalificato Zaniolo, al suo posto Mou potrebbe avanzare Mkhitaryan al fianco di Pellegrini a supporto di Abraham, con l’inserimento di Sergio Oliveira a centrocampo. Per il resto tutti disponibili, in difesa l’unico dubbio è tra Ibanez e Kumbulla con il primo leggermente favorito.

