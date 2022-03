I giallorossi si impongono per 1-0 sull'Atalanta. Biancocelesti corsari 3-0 a Cagliari

Vittorie per Roma e Lazio negli anticipi del sabato della 28esima giornata di serie A. I giallorossi hanno battuto all’Olimpico 1-0 l’Atalanta grazie a un gol di Abraham al 32′ del primo tempo su assist di Zaniolo. I biancocelesti invece si sono imposti per 3-0 sul campo del Cagliari grazie al rigore di Immobile dopo 19′ e alle reti di Luis Alberto al 42′ e Felipe Anderson al 62′ . In classifica la Roma aggancia al quinto posto proprio l’Atalanta (che però ha una partita in meno) a 47 punti. Lazio a quota 46. Nell’altro match di ieri vittoria dell’Udinese 2-1 sulla Sampdoria. Domenica le altre partite: spiccano Juventus-Spezia alle 18 e soprattutto alle 20.45 Napoli-Milan che mette in palio il primato in classifica.

