Il governo del calcio mondiale ha deciso che la nazionale di Mosca può giocare i playoff senza inno e bandiera in campo neutro

La decisione della Fifa di non estromettere la Russia dal playoff che vale la qualificazione al Mondiale in Qatar ha suscitato diverse polemiche da parte delle altre federazioni europee. A cominciare dalla Polonia, che ha ribadito l’intenzione di non scendere in campo nella partita in programma il prossimo 24 marzo. “La decisione odierna della Fifa è totalmente inaccettabile – ha scritto in un tweet il presidente della federcalcio polacca Cezary Kulesza – Non siamo interessati a partecipare a questo gioco delle apparenze. La nostra posizione rimane intatta: la nazionale polacca non giocherà contro la Russia, qualunque sia il nome della squadra”.

La Fifa infatti ha stabilito al momento che la Russia potrà comunque giocare, sotto il nome ‘Football Union of Russia (RFU), senza l’inno e senza la propria bandiera, e con l’obbligo di disputare le partite casalinghe in campo neutro. La vincente di Russia-Polonia affronterà una tra Svezia e Repubblica Ceca, gara in programma il 29 marzo che assegna un posto al Mondiale. Il presidente della federazione svedese Karl-Erik Nilsson a tal proposito ha dichiarato al sito internet Fotbollskanalen di non essere soddisfatto della decisione della Fifa, colpevole di non aver adottato una “posizione più chiara”. Anche la Repubblica Ceca ha fatto sapere di non voler scendere in campo contro la nazionale russa.

