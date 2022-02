Giovedì sera i partenopei ospitano il Barcellona, i biancocelesti ricevono il Porto mentre l'Atalanta è di scena in Grecia contro l'Olympiacos

Napoli, Atalanta e Lazio a caccia del pass per gli ottavi di finale di Europa League. Un giovedi che prevede 3 gare incerte visti i risultati dell’andata. Al Maradona i partenopei ricevono il Barcellona in una sfida nel segno dei pibe de oro visto che quella blaugrana è la prima squadra europea del Diez, prima dello sbarco a Napoli. “Sicuramente sarà un punto di forza, saremo accompagnati anche da Diego”, spiega Luciano Spalletti. “Ci guarderà e tiferà per noi”. E farà da esempio: “Noi non abbiamo nelle nostre fila un Maradona, ma abbiamo undici calciatori che insieme possono diventare una squadra forte alla Maradona”. Si riparte dall’1-1 del Camp Nou, risultato che favorisce gli azzurri, ma anche nel ritorno del playoff servirà comunque la loro miglior versione: i catalani, con il mercato di gennaio e il lavoro di Xavi, sono in crescita.

L’Atalanta in Grecia contro l’Olympiacos deve difendere il il 2-1 dell’andata a Bergamo. La qualificazione è a portata di mano, anche se, come ha sottolineato nei giorni scorsi il tecnico dei bergamaschi Gasperini, “al ritorno troveremo un ambiente molto caldo, ma credo che avremo la possibilità di disputare una partita anche migliore. Abbiamo fiducia, ma la qualificazione è tutta da giocare”.

Stessa cosa per la Lazio, anche se partendo dal risultato opposto. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno infatti perso in Portogallo all’andata, 2-1 contro il Porto, e il ritorno casalingo si presenta in salita, peraltro contro una delle squadre più forti della competizione. “Non ho una visione così completa del campionato portoghese, so che il Porto è una squadra forte e che in campionato sta facendo molto bene. La gara d’andata ci ha detto che è una partita difficile ma non impossibile”, ha detto Sarri alla vigilia del match.

