Tornano al successo dopo un lungo digiuno gli emiliani

Il Bologna ha battuto lo Spezia nel posticipo della 26/a giornata di Serie A. Tornano al successo dopo un lungo digiuno gli emiliani, che si impongono in rimonta per 2-1 al Dall’Ara. I liguri si portano in vantaggio con l’inconata vincente di Manaj dopo undici minuti. Prima dell’intervallo, Arnautovic sigla il pareggio di sinistro (40′). Nella ripresa la formazione di Mihajlovic completa la rimonta: a firmare il gol vittoria è ancora lo scatenatk Arnautovic, che insacca di testa e completa la sua doppietta (84′). Il Bologna sale a quota 31 e aggancia l’Empoli, secondo ko di fila per lo Spezia resta fermo a quota 26, a +4 sulla zona retrocessione.

