Alla Sardegna Arena la squadra di Spalletti non va oltre il pareggio (1-1)

Il Napoli sbatte sul Cagliari e perde l’occasione di agganciare la vetta. Alla Sardegna Arena la squadra di Spalletti non va oltre il pareggio (1-1), ma per quanto visto in campo è un punto che vale oro per i partenopei. Gli uomini del grande ex Mazzarri, autori di una prestazione gagliarda, vanno in vantaggio con Gaston Pereiro (con la complicità di una papera di Ospina) e hanno le chance per il raddoppio, che però non sfruttano. Ospina tiene a galla i suoi, poi a tre minuti dalla fine il neo entrato Osimhen con un gran gol salva gli ospiti. Pareggio che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, che allungano la striscia di risultati utili ma lasciano sul piatto due punti che avrebbero permesso l’entrata in zona salvezza. Ma è un Cagliari sicuramente vivo e questa è la buona notizia per Mazzarri. Spalletti schiva una gara dalle molte insidie, sale a 54 punti insieme all’Inter e può concentrarsi sul ritorno di Europa League con il Barcellona.

Il tecnico degli azzurri sbarca in Sardegna in emergenza: sei i giocatori indisponibili. Partono dalla panchina Fabian Ruiz Osimhen, è Petagna il terminale offensivo supportato alle spalle da Elmas e Mertens. A centrocampo scala in mediana Zielinski e affianca Demme, sugli esterni agiscono Di Lorenzo e Mario Rui. L’ex Mazzarri conferma il tandem d’attacco Gaston Pereiro-Joao Pedro, pronti a subentrare Pavoletti e Keita. Prima da titolare in mezzo per Baselli, in difesa rientra Lovato. Cragno deve già superarsi dopo una decina di minuti, sventando il sinistro di Di Lorenzo su sponda di Petagna. Sugli sviluppi del corner successivo, l’incornata di Rrahmani non inquadra la porta. Si fanno vedere i sardi con un colpo di testa impreciso di Altare, più pericolosa la chance che vede protagonista Joao Pedro: Koulibaly gli regala palla, il numero 10 rossoblù con il mancino da ottima posizione manda fuori di un nulla. Si allunga la lista dei giocatori ko in casa partenopea: Malcuit deve sostituire Di Lorenzo. Alza la pressione il Cagliari, che ci prova ancora con Joao Pedro, su geniale verticalizzazione di Baselli: Ospina blocca. Risponde il Napoli con una botta da fuori di Mario Rui che impegna Cragno e un tentativo di Mertens, servito da Petagna, con palla alle stelle.

Buona occasione per i padroni di casa ad inizio ripresa, con il piatto di Dalbert che non trova lo specchio. Pochi minuti dopo, Cagliari in vantaggio con la complicità di Ospina: il sinistro a giro dal limite di Gaston Pereiro non sembra irresistibile, ma infila comunque il portiere ospite che valuta male il rimbalzo (58′). Il colombiano si riscatta subito, tenendo in vita i partenopei con un miracolo sull’incornata del solitario Deiola. Poi Baselli fallisce clamorosamente il tap-in sulla ribattuta. Spalletti cerca la scossa con il triplo cambio e il ritorno alla difesa a quattro: fuori Jesus, Demme e Ounas, dentro Fabian Ruiz, Ounas e Osimhen. Ma i sardi mostrano grande solidità e intensità, chiudendo bene gli spazi e battagliando su ogni pallone. Oltre a continuare a rendersi minacciosi: il neoentrato Marin pesca Joao Pedro, la sgroppata del brasiliano si conclude con un tiro potente ma impreciso. Il Napoli prova ad accelerare ma i sardi vanno vicinissimi al raddoppio con uno spunto personale di Marin, che si libera di Elmas e conclude di potenza: Ospina salva tutto deviando oltre la traversa. Dal possibile colpo del ko si passa all’1-1: Mario Rui fa partire il cross verso il secondo palo, Osimhen stacca più in alto di tutti e insacca (87′). Nel finale ci provano ancora Pavoletti e Marin, senza esito. E il Napoli tira un sospiro di sollievo.

