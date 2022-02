L'attaccante del City era all’AO Arena per un match di boxe dove è stato importunato da un gruppetto di tifosi

(LaPresse) Disavventura per il calciatore del Manchester City, Phil Foden, coinvolto suo malgrado in una rissa insieme alla madre Claire che, intervenuta per difenderlo, si è beccata un pugno in faccia. L’episodio è accaduto sabato sera all’AO Arena di Manchester dove era di scena il match di boxe tra Amir Khan e Kell Brook. Mentre era assieme alla fidanzata l’attaccante 21enne è stato preso di mira da alcuni tifosi che lo hanno insultato e provocato. Per evitare che la situazione degenerasse, pur rispondendo a tono, Foden si è rifugiato in una delle stanze dell’impianto dove c’erano alcuni amici e la mamma che è prontamente intervenuta, in maniera anche rude, per allontanare gli aggressori con tanto di spintoni e urla. La risposta di uno di loro è stato un pugno in faccia alla donna dando il via a una rissa durata poco più di un minuto. Tutto l’alterco è stato ripreso con un telefonino da uno degli aggressori che l’ha poi postato su Twitter dove il video è diventato in breve tempo virale.

