Il francese: "Felice di continuare a far parte di questa meravigliosa famiglia"

Theo Hernandez e Milan insieme fino al giugno 2026. Il club rossonero ha annunciato in una nota il prolungamento del contratto del terzino, arrivato nell’estate 2019. Il giocatore “ha mostrato subito le sue qualità sul terreno di gioco, meritandosi l’ammirazione e l’affetto dei tifosi rossoneri in tutto il mondo”, si legge. “Dopo 108 presenze, 19 gol e 18 assist, Theo Hernández e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino”.

“Una storia d’amore che non conosce tempo. Il sogno rossonero va avanti e io sono molto felice di continuare a far parte di questa meravigliosa famiglia”, ha scritto in un post su Instagram l’esterno francese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata