Per i rossoneri doppietta di Giroud e gol di Leao e Kessiè

Il Milan batte la Lazio con un netto 4-0 e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia dove sfiderà in un doppio derby l’Inter. Partita mai in discussione a San Siro. I rossoneri chiudono il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Leao al 24′ e alla doppietta di Giroud, la seconda consecutiva, al 41′ e 45′. Nella ripresa il definitivo 4-0 a opera di Kessie al 79′.

