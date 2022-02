Le sanzioni dopo il concitato Inter-Milan. Un turno di stop per Zaniolo

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni sull’ultima giornata di campionato, nella quale si è giocato un arroventato derby Inter-Milan. Una giornata di squalifica al difensore nerazzurro Bastoni e al tecnico Simone Inzaghi (con ammenda di 15 mila euro per l’allenatore), per “espressioni” rispettivamente, “ingiuriose” e “irriguardose” verso l’arbitro. Un turno di stop per il rossonero Theo Hernandez (e una multa da 5mila euro per atteggiamenti provocatori verso la tifoseria avversaria), espulso nel finale. Solo una multa da 10 mila euro per l’interista Lautaro Martinez, protagonista di una lite proprio con l’esterno francese del Milan. Una giornata anche al romanista Nicolò Zaniolo, che aveva contestato “con parole irrispettose” al direttore di gara l’annullamento di un suo gol nel match con il Genoa.

