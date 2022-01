L'attaccante sarà operato nei prossimi giorni. L'infortunio nella gara con la Roma

“Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. E’ quanto si legge in un comunicato della Juventus dopo gli esami cui è stato sottoposto il giocatore in seguito all’infortunio rimediato contro la Roma. Per Chiesa, in pratica, stagione finita. Una tegola anche per la Nazionale di Roberto Mancini, che dovrà farne a meno negli spareggi di marzo per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

