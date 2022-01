Campionato azzoppato dal Covid: mercoledì la cabina di regia

Ventesima giornata di serie A azzoppata dal Covid: 4 i match rinviati a causa dei contagi. Nel posticipo di ieri sera pareggio 1-1 in rimonta per la Juventus in casa contro il Napoli. Brilla il Milan che a San Siro stende 3-1 la Roma di Mourinho. Nelle altre gare Lazio-Empoli 3-3, Sassuolo-Genoa 1-1, Spezia-Verona e Sampdoria Cagliari entrambe 1-2. La Lega ha aggiornato il protocollo: in campo le squadre che hanno in rosa almeno 13 giocatori negativi. Mercoledì vertice con Governo e Regioni per definire regole che consentano al campionato di proseguire nonostante i contagi.

