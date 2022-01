Il capitano del Napoli percepirà15 milioni di euro a stagione compresi i bonus

L’Inter campione d’Italia è già proiettata al futuro. Il portiere dell’Ajax e della nazionale del Camerun, André Onana, sarà un giocatore nerazzurro nella prossima stagione. Il portiere dovrebbe firmare un contratto di 5 anni con la società nerazzurra che partirà dal 1° luglio, quando scadrà l’accordo con il club olandese. Già ieri Onana è stato a Milano per sottoporsi alle visite mediche al Coni e all’Humanitas, prima di unirsi al Camerun per la Coppa d’Africa. Reduce da una discussa squalifica per doping, il 25enne Onana era da tempo sul taccuino dei dirigenti dell’Inter. Dopo gli impegni con le nazionali tornerà in Olanda dove terminerà il campionato con l’Ajax per poi trasferirsi in Italia. Sarà lui l’erede di Sami Handanovic tra i pali della porta nerazzurra. Resta ancora in stallo, invece, la trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic.

Per un giocatore che arriva in Italia, un altro se ne va. E non è uno qualunque: è ormai fatta per il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto. Il capitano del Napoli non rinnoverà il contratto, troppo bassa l’offerta del presidente De Laurentiis, e a 30 anni è pronto ad una scelta di vita: trasferirsi in Canada con tutta la famiglia. L’offerta del Toronto, squadra ambiziosa della Mls e dove in passato ha militato anche Sebastian Giovinco, è una di quelle che non si possono rifiutare: 15 milioni di euro a stagione compresi i bonus. Il triplo di quanto prende attualmente l’attaccante al Napoli. Un addio non certo a cuor leggero quello di Insigne, consapevole di andare a giocare in un campionato tecnicamente inferiore e che potrebbe allontanarlo anche dalla Nazionale. Sempre in casa Napoli, si attende ormai solo il via libera per l’arrivo del difensore inglese Tuanzebe mentre da Genova rimbalza la voce suggestiva di un possibile ritorno di Quagliarella.

A proposito di attaccanti, da registrare una frenata sulla trattativa per il passaggio di Morata dalla Juventus al Barcellona. I bianconeri prima di cedere l’attaccante spagnolo devono trovare un sostituto all’altezza. L’obiettivo numero 1 è Mauro Icardi, giocatore che trova poco spazio nel Psg. L’accordo con il ds parigino Leonardo, però, non sarà facile da trovare: la Juve vuole un prestito, il Psg una cessione definitiva o un prestito con obbligo di riscatto. L’intenzione dei bianconeri è tenersi le mani libere per giugno quando si proverà a lanciare l’assalto a uno tra Gianluca Scamacca e soprattutto Dusan Vlahovic. E a proposito dell’attaccante serbo, ieri il dg della Fiorentina Joe Barone ha risposto indirettamente alle parole del giocatore rilanciate ieri dai media serbi. “Non vogliamo illudere la tifoseria della Fiorentina. Dall’agente non ci sono state aperture o scenari diversi”, ha detto Barone. “La trattativa va avanti da circa un anno e durante l’ultima presenza del presidente Commisso c’è stato un incontro con l’agente Darko Ristic, dove gli importi richiesti sia per l’ingaggio del giocatore che per il procuratore stesso sono stati quasi raddoppiati. Un comportamento di totale mancanza di rispetto verso la società e verso Commisso”, ha aggiunto. Parole che sanno tanto di rottura.

