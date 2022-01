L'asso argentino potrebbe scendere in campo già domenica in trasferta col Lione

Lionel Messi è guarito dal coronavirus ed è già ripartito per la Francia dove si unirà ai suoi compagni del Paris Saint Germain. Il fenomeno argentino è risultato negativo all’ultimo tampone ed è partito da Rosario con il suo jet privato, insieme a moglie e figli, per rientrare in Europa. La squadra di Pochettino scenderà in campo domenica alle 20.45 nella trasferta di Lione.

