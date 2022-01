Le trattative andranno avanti fino alle 20 del prossimo 31 gennaio

Sono i grandi bomber al centro del mercato, sia in questa sessione invernale che in prospettiva per quella della prossima estate. In Italia la squadra maggiormente impegnata alla ricerca di un centravanti è la Juventus, che punta a cedere in Spagna Morata al Barcellona per poi riportare in Italia Icardi dal Psg. Dalla Spagna sono certi che per il passaggio dell’attaccante spagnolo in blaugrana è “fatta al 95%” e mancano ormai solo i dettagli alla chiusura della trattativa. Prima del via libera, però, la Juve deve trovare un sostituto di Morata. Il nome caldo è quello di Icardi, che il Psg considera ‘sacrificabile’. L’attaccante argentino arriverebbe volentieri a Torino per trovare più spazio, prima però c’è da trovare un accordo sulla formula della cessione: i bianconeri vorrebbero un prestito, il Psg una cessione. I primi contatti ci sono stati, nelle prossime ore si continuerà a trattare.

Il motivo per cui la Juve non vorrebbe impegnarsi in via definitiva con Icardi è presto detto, l’obiettivo in estate è provare a strappare Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Per il giovane bomber serbo servirà un investimento pesante e con le casse bianconere quasi a secco, ogni possibilità di risparmio va valutata. Proprio Vlahovic oggi ha parlato alla stampa serba, glissando sul suo futuro ma non troppo. “Un accordo con Commisso? Mai dire mai. Solo Dio sa cosa accadrà nel prossimo futuro. Il mio desiderio è quello di portare la Fiorentina in Europa. Poi non so cosa accadrà, vedremo”, ha detto. Sulle tracce di Vlahovic in estate potrebbe esserci anche il Chelsea, in caso di una clamorosa cessione di Romelu Lukaku. Il bomber belga è in rotta con il tecnico Tuchel ed è già stato accostato al Tottenham del suo grande ‘mentore’ Antonio Conte. Proprio il tecnico, oggi ha parlato di lui: “I migliori li vorrei vedere in campo. Romelu è un giocatore di un’altra squadra, parebbe irrispettoso parlare di lui e anche del Chelsea”. In Inghilterra però si parla già di un clamoroso valzer di punte: Lukaku al Tottenham e Kane al City, con il Chelsea su Vlahovic appunto.

Difficile ipotizzare per Lukaku un ritorno all’Inter, quindi, vuoi perchè l’ambiente nerazzurro non lo riaccoglierebbe bene, vuoi per le cifre ‘monstre’ dell’operazione. I campioni d’Italia lavorano già in ottica futura e sarebbero in pole per il giovane bomber del River Plate, Julian Alvarez. L’attaccante argentino è un pallino anche del Milan, derby di mercato in vista… A proposito di giovani bomber, il sogno più o meno di mezza Europa resta Erling Haaland del Borussia Dortmund. Su di lui è forte l’interesse del neo presidente del Barcellona, Laporta. “Haaland? Tutto è possibile se è fatto bene e se è fatto bene sono sicuro che andrà molto bene”, ha detto a margine della conferenza stampa di presentazione del neo acquisto Ferran Torres. “Non mi permetto di parlare di certi giocatori perché non ci avvantaggia, non fa altro che aumentare il loro valore. Stiamo lavorando per rafforzarci e ci stiamo lavorando”, ha ribadito Laporta secondo cui “tutti i grandi giocatori contemplano la possibilità di venire al Barça”.

