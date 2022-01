Chelsea e Liverpool restano rispettivamente al secondo e al terzo posto a -10 e a -11 dal Manchester City capolista

Chelsea e Liverpool hanno pareggiato 2-2, in un match valido per la 21/a giornata della Premier League inglese. Primo tempo spettacolare a Stamford Bridge, con il Liverpool avanti di due gol in meno di mezzora: sblocca il risultato Mane dopo 9′, complice una dormita della difesa di casa. Il raddoppio dei Reds con una magia di Salah al 26′. Nel finale di tempo, però, il Chelsea agguanta il pareggio con i gol di Kovacic al 42′ (splendido destro al volo dal limite) e di Pulusic al 46′ con un gran sinistro sotto la traversa. Nel secondo tempo, solo un grande Mendy evita al Chelsea di capitolare di fronte ai tentativi di Salah e Manè. In classifica, Chelsea e Liverpool restano rispettivamente al secondo e al terzo posto a -10 e a -11 dal Manchester City capolista. I Reds hanno però ancora una partita da recuperare.

