Inter-Juventus si giocherà regolarmente a San Siro il 12 gennaio secondo il Consiglio della Lega Serie A

La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio allo stadio di San Siro a Milano. Il Consiglio della Lega Serie A riunito oggi ha respinto all’unanimità la proposta delle due società di rinviare la partita a causa della situazione Covid. Dopo la decisione del Governo di tornare al 50% di capienza negli stadi, era emersa la volontà di Inter e Juventus di rinviare la finale di Supercoppa in primavera, con il 18 maggio come data possibile. In questo modo i due club speravano di poter giocare in un Meazza di nuovo pieno almeno al 75% e in un periodo meno intenso di partite ravvicinate come in questo mese di gennaio. Nerazzurri e bianconeri, infatti, saranno chiamati nelle prossime settimane ad un autentico tour de force. La proposta di rinvio, però, non ha convinto i 6 consiglieri di Lega, il presidente Paolo Dal Pino, l’ad Luigi De Siervo, Tommaso Giulini (Cagliari), Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (Milan) e Maurizio Setti (Verona).

Nel frattempo la pandemia di Covid continua a falcidiare le squadre di calcio, in Italia e all’estero. Gli ultimi casi eccellenti in ordine di tempo sono il fuoriclasse del Psg Leo Messi e il capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Proprio il difensore bianconero, risultato positivo nella serata di ieri, sarà costretto a saltare il big match di campionato contro il Napoli (a sua volta alle prese con le positività di Lozano, Elmas e Osimhen, ndr) del 6 gennaio e quasi certamente anche la stessa finale di Supercoppa. A sua volta, l’Inter sarà priva di Edin Dzeko alla ripresa del campionato con il Bologna.

Il bosniaco, anche lui positivo, è in dubbio naturalmente anche per la sfida contro la Juve. E due positivi sono emersi oggi anche nella Roma, uno è lo spagnolo Borja Mayoral che era già in isolamento dopo un contatto con un positivo. Un contagiato lo ha annunciato poi il Venezia, si tratta di un nuovo tesserato.

In Serie B, un mega focolaio è scoppiato nella Ternana che “a seguito dei controlli effettuati nel periodo delle festività, 17 membri del gruppo squadra (di cui 13 calciatori), sono risultati positivi al virus Covid 19”. Situazione altrettanto grave a Crotone con ben undici positivi al Covid-19 tra giocatori e membri dello staff. Inoltre un altro componente della squadra, vaccinato, è stato posto in isolamento in quanto contatto stretto di un positivo. A Cosenza sono invece 3 i positivi emersi oggi. Emergenza ancora più pesante a Trieste, dove la Triestina, club di Serie C, con “ulteriori tre casi di positività” ha visto aggiornare il dato totale nel gruppo squadra a quota 23 elementi. Serie B e Serie C hanno già rinviato le giornate di campionato previste a cavallo delle feste natalizie, proprio per la difficile situazione dei contagi.

All’estero, come detto, tiene banco il caso di Messi. L’asso argentino è risultato positivo al rientro dalle vacanze insieme ad altri 3 giocatori del Psg, gli altri sono l’esterno Juan Bernat, il portiere di riserva Sergio Rico e il centrocampista diciannovenne Nathan Bitumazala. Il Liverpool ha invece dovuto fare a meno di Alisson Becker, Roberto Firmino e Joel Matip nel big match di Premier League contro il Chelsea. I due giocatori brasiliani e il difensore camerunese sono risultati sospetti positivi al Covid-19 nelle ore precedenti la gara. Pertanto i tre erano a disposizione per la partita, essendo già isolati in attesa di un nuovo test. I Reds erano privi in panchina anche del tecnico Jurgen Klopp, a sua volta sospetto positivo. Positivo in Brasile, infine, anche Ronaldo il Fenomeno neo patron del Cruzeiro.

