Bianconeri in gol con Kean e Bernardeschi. I bergamaschi non sfondano contro la squadra di Shevchenko

La Juventus chiude con un sorriso un 2021 tribolato. I bianconeri si sono imposti per 2-0 sul Cagliari nell’ultima gara del girone d’andata. I gol, uno per tempo, di Kean al 40′ e Bernardeschi all’83’. Un successo che porta la squadra di Allegri a quota 34 punti in classifica a soli 4 punti dal quarto posto dell’Atalanta. I bergamaschi infatti hanno rallentato ancora dopo il ko di sabato con la Roma. A Marassi contro il Genoa di Shevchenko, una delle squadre più in crisi del momento, i ragazzi di Gasperini non sono andati oltre lo 0-0.

Non si è invece giocato il primo anticipo del 19esimo turno tra Udinese e Salernitana. I campani, bloccati dalla Asl di Salerno per i 3 casi di Covid-19 nel gruppo squadra, non si sono presentati al Friuli. Un anno dopo sembra ripetersi lo stesso caso di Juventus-Napoli. Anche in quel caso fu la Ats del capoluogo campano a bloccare la trasferta del club azzurro. E come avvenne allora, anche questa volta c’è una squadra che si è presentata regolarmente in campo pur sapendo che la partita non si sarebbe giocata. Non essendo arrivata alcuna comunicazione dalla Lega Serie A, infatti, l’Udinese era tenuta a presentarsi alla Dacia Arena, pena la sconfitta a tavolino.

