Le attività dirette ad acquisire documentazione relativa ai rapporti economico-commerciali intrattenuti dagli agenti sportivi con le società di calcio professionistico (non indagate)

Gli agenti del Nucleo Valutario della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura di Milano, stanno eseguendo perquisizioni nei confronti di un procuratore e delle sue società e acquisizioni di documenti in club calcistici. Le società interessate sono Juventus, Milan, Inter, Torino, Hellas Verona, Fiorentina, Cagliari, Roma, Frosinone e Napoli.

“L’ipotesi di reato – si legge in una nota diffusa dalla Procura di Milano – riguarda le attività di un noto agente sportivo di nazionalità estera il quale, anche con la collaborazione dell’agente sportivo italiano oggi sottoposto a perquisizione, svolgerebbe attività economiche in territorio nazionale, sottraendo i relativi proventi all’imposizione tributaria ed occultandoli mediante transito su rapporti bancari intestati a società di diritto estero a lui riconducibili. Le ipotesi di reato oggetto di contestazione riguardano delitti fiscali, riciclaggio ed autoriciclaggio“. Le attività investigative in corso sono dirette ad acquisire documentazione relativa ai rapporti economico-commerciali intrattenuti dagli agenti sportivi in questione con le società di calcio professionistico, queste ultime non iscritte nel registro delle notizie di reato ed interessate dalle operazioni investigative quali soggetti terzi, detentori di documentazione utile ai necessari approfondimenti d’indagine. Le operazioni sono in corso di esecuzione in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna e Campania.

