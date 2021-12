Shevchenko: "Il derby si vince con cuore caldo e testa fredda". D'Aversa: "La stracittadina può far riaccendere la luce"

Si apre con un tesissimo derby della Lanterna il 17esimo turno di serie A. Di fronte Genoa e Sampdoria a caccia di punti per cercare di raddrizzare una stagione finora avara di soddisfazioni. In casa rossoblu la vittoria manca addirittura dal 12 settembre e da quando c’è Andriy Shevchenko in panchina mancano anche i gol: in 4 partite con il tecnico ucraino la rete non si è mai gonfiata.

“Mi aspetto una gara calda e intensa, con grande spirito e coraggio. Mi aspetto anche tanto supporto dai tifosi”, ha spiegato Sheva intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby della Lanterna contro la Sampdoria. “E’ stata una settimana positiva, Criscito è tornato in gruppo ed è più avanti. Anche Destro si allenerà con noi oggi, speriamo sia pronto”. Infine per il miglior marcatore nella storia del Derby di Milano, un consiglio su come si gioca e si vince un derby. “Va giocato con il cuore caldo ma la testa fredda, è una partita molto sentita dai tifosi e bisogna prepararla bene”, ha concluso.

I blucerchiati arrivano alla stracittadina dopo una settimana terribile. Domenica la sconfitta con la Lazio, poi l’arresto dell’ormai ex presidente Ferrero e una società improvvisamente decapitata. Traballa anche la panchina di Roberto D’Aversa che prima del caso Ferrero sembrava ormai destinato all’esonero. “In questo momento sembra tutto nero ma è doveroso da parte mia cercare di vedere le cose un po’ più a colori e il derby ci può permettere di riaccendere la luce. Il primo pensiero lo voglio rivolgere al presidente Massimo Ferrero: mi auguro che possa risolvere il più velocemente possibile la situazione che sta attraversando. La seconda considerazione è per la Sampdoria, intesa come club. In una situazione difficile come quella degli ultimi giorni, stanno emergendo unità d’intenti e compattezza, organizzazione e struttura: sono orgoglioso di esserne l’allenatore”, le parole tecnico dei blucerchiati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata