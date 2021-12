A Marassi vittoria dei doriani nella stracittadina del capoluogo ligure

La Sampdoria fa suo il derby della Lanterna battendo 3-1 il Genoa a Marassi nell’anticipo della 17/a giornata di Serie A. Blucerchiati in vantaggio dopo sette minuti con la rete di Gabbiadini. Ad inizio ripresa, il raddoppio siglato da Caputo (49′). Ancora Gabbiadini firma il terzo gol dei doriani (67′), Destro accorcia le distanze al 78′. Torna al successo la Samp, per il Genoa è il terzo ko consecutivo.

La Sampdoria si riprende la stracittadina dopo due anni e rivede un po’ di sereno nella settimana che ha visto l’arresto del presidente Ferrero, per il Genoa l’incubo prosegue. I blucerchiati festeggiano calando il tris, ben altro stato d’animo in casa del Grifone: per Shevchenko è la quarta sconfitta in cinque gare. La posizione in panchina dell’ucraino si fa sempre più traballante. Alla Samp bastano sette minuti per sbloccare il risultato con Gabbiadini, preferito all’inizio a Quagliarella, incorna il cross perfetto di Candreva. Il Genoa fatica ad imbastire una reazione ma all’inizio del secondo tempo ha la chance per pareggiare i conti, con Hernani che spara alle stelle da ottima posizione l’assist d’oro di Sturaro. Poco dopo, i doriani raddoppiano: Sirigu non è impeccabile sul tiro-cross di Candreva, la palla giunge a Caputo che insacca da pochi passi. Un diagonale di Pandev viene fermato dal palo, i doriani la chiudono al 67′ ancora con Gabbiadini, a segno con la deviazione complice di Vanheusden. Rete prima annullata per presunto fuorigioco di Caputo e poi convalidata da Doveri dopo il check con il Var. Finale palpitante: Destro accorcia le distanze di testa, su traversone di Cambiaso, la Samp sfiora il poker con Candreva che timbra la traversa. Poi sono i tentativi di Vanheusden e Vasquez, che però non cambiano il risultato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata