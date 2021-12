I giallorossi centrano il primo posto nel girone grazie anche al pareggio del Bodo Glimt contro lo Zorya

La Roma riparte dalla Conference League, non senza qualche patema. Missione in ogni caso compiuta per i giallorossi, che vincono 3-2 sul campo del Cska Sofia e, complice il pareggio del Bodo Glimt contro lo Zorya, si qualificano per gli ottavi come primi del girone senza passare per lo spareggio. Mourinho si affida al tandem Abraham-Majoral e la fiducia è ripagata. Sono proprio i due attaccanti, infatti, a mettere la loro firma sul match: l’inglese con una doppietta, lo spagnolo con il primo centro stagionale. La Roma si gode così il passaggio agli ottavi senza ulteriori intoppi, anche se le reti di Catakovic alla mezz’ora della ripresa e di Wildschut nel recupero fanno tremare i giallorossi nel finale. Ora la testa torna al campionato e alla prossima sfida casalinga con lo Spezia, altra occasione per voltare pagina dopo le due sconfitte di fila contro Bologna e Inter.

I bulgari nel primo tempo non prendono grandi iniziative né oppongono grande resistenza. La Roma così impiega un quarto d’ora per spezzare l’equilibrio con Abraham, che approfitta dell’assist di Karsdorp e deposita in rete a due passi dalla linea di porta. L’assolo della Roma continua e al 34′ anche Borja Mayoral può finalmente festeggiare il primo gol della stagione con un bel colpo di tacco in area sul cross rasoterra di Vina. Il 2-0, in pratica, è un’ipoteca sui tre punti. Lo spagnolo potrebbe concedere il bis prima dell’intervallo, ma dopo aver portato a spasso la difesa del Cska calcia alto sulla traversa da ottima posizione. Abraham, invece, non manca l’appuntamento con la doppietta in avvio di ripresa, ancora su cross di Karsdorp. La difesa del Cska è in bambola, l’attaccante ha tutto il tempo per stoppare il pallone di petto al centro dell’area e infilare Busatto con un destro secco che vale il 3-0.

Con il risultato che ormai sembra in cassaforte Mourinho opera i primi cambi richiamando in panchina anche gli autori dei tre gol, sostituiti da Zaniolo e Shomurodov. La Roma però si addormenta nel finale e il Cska ne approfitta con Catakovic, che al 75′ accorcia le distanze con un sinistro all’angolino dal limite dell’area. I bulgari alzano il baricentro e la squadra di Mourinho si complica la vita. Il gol di Wildschut nel recupero, con un destro dal limite sul quale Fuzato non è esente da colpe, tiene la Roma col fiato sospeso fino al triplice fischio. Poi Mourinho può tirare un sospiro di sollievo e rimandare a febbraio i pensieri sulla Conference League.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata