L'esterno portoghese ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra

Il Milan è sempre più in emergenza. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool – che i rossoneri devono assolutamente vincere per poter sperare nella qualificazione agli ottavi – Stefano Pioli perde un’altra importante pedina. Rafa Leao ha infatti rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, sabato, nel match di campionato contro la Salernitana. Oltre al Liverpool, l’esterno portoghese salterà sicuramente la partita di campionato di sabato contro l’Udinese, ma potrebbe non esserci nemmeno nel big match contro il Napoli del 19 dicembre.

