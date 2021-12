Avanti di due reti dopo un'ora di gioco la squadra di Spalletti si fa riprendere nel finale dai neroverdi che sfiorano anche l'impresa di ribaltare un match che sembrava già scritto

Il Napoli fa e disfa finendo per inciampare rovinosamente nell’insidiosa e temuta trappola del Sassuolo. Avanti di due reti dopo un’ora di gioco la squadra di Spalletti si fa riprendere nel finale dai neroverdi che sfiorano anche l’impresa di ribaltare un match che sembrava già scritto vedendosi annullare a tempo scaduto il gol del sorpasso per un fallo di Berardi. Al ‘Mapei Stadium’ la squadra di Dionisi, reduce dal successo contro il Milan a San Siro, mostra dunque ancora una volte le sue doti battagliere rallentando la corsa del napoli, colpevole di essersi illuso di aver già messo in cassaforte il match arretrando troppo il suo baricentro dopo il doppio vantaggio. A pesare però è stata anche l’uscita dal campo di Koulibaly per infortunio proprio nel momento in cui il Sassuolo stava spingendo alal ricerca del pareggio. Dal doppio confronto del Sassuolo con le due di testa, il Napoli conquista un punto. Il Milan infatti dopo il ko con gli emiliani torna alla vittoria contro il Genoa accorciando le distanze e portandosi a meno due dai partenopei attesi sabato alla sfida contro l’Atalanta. Per Spalletti, espulso a pochi minuti dal termine, potevano essere infatti tre punti pesanti ma nel finale la sua squadra ha rischiato anche di capitolare.

Anche a causa degli infortuni di Osimhen e Anguissa, il tecnico del Napoli non fa turn over e conferma gli stessi undici della sfida contro la Lazio con Mertens titolare supportato da Lozano, Zielinski e Insigne. In panchina torna Politano dopo l’assenza per la positività al Covid. Nel Sassuolo Dionisi cambia tre difensori rispetto alla trasferta contro il Milan schierando titolari Toljan, Chiches e Rogerio al posto di Muldur, Ayhan e Kyriakopoulos. In campo Berardi, Scamacca e Raspadori. Traoré titolare per Matheus Henrique. Il Napoli, dopo i primi minuti di studio, prova ad alzare il baricentro, giocando stabilmente nella metà campo avversaria ma non riesce ad imporre la sua qualità e il suo gioco con fluidità. Merito di un Sassuolo attento e propositivo che si costruisce la prima occasione all’11’ con Frattesi che arriva in leggero ritardo su un lancio di Traorè. I partenopei non hanno la stessa carica esplosiva ed emotiva mostrata contro la Lazio ma con il passare dei minuti aumenta il pressing a centrocampo provando a velocizzare il gioco. La prima fiammata è di Zielinski che a poco passi dalla porta non dosa bene la forza del proprio tiro che finisce in curva. Ci prova poi Insigne che sulla sinistra conduce palla fino all’area avversaria, riesce a resistere al ritorno di Berardi e conclude con la punta del piede in porta impegnando Consigli con una non facile parata a terra con la mano sinistra: il Napoli sembra aver preso ritmo ma il Sassuolo conferma le sue qualità e compattezza. E’ dei neroverdi l’ultima vera occasione del primo tempo su angolo di Berardi, respinta di Kouliakly e conclusione con il sinistro di Ferrari con Ospina attento che neutralizza a terra.

Cosa è mancato al Napoli

Per portare a casa i tre punti contro una squadra simile per mentalità verticale e offensiva il Napoli ha bisogno di maggiore spinta e più dinamismo. Spalletti nella ripresa fa rifiatare Insigne (in vista del big match contro l’Atalanta), e inserisce Elmas. Le due squadre non intendono risparmiarsi, hanno voglia di imporsi, giocano veloci palla a terra. Resta l’equilibrio che viene spezzato al 51′ da una palla rubata di Mertens sulla trequarti a Ferrari dal limite dell’area, appoggio per Fabian Ruiz che di sinistro non fallisce la grande occasione per il vantaggio del Napoli. Per lo spagnolo è il quinto centro stagionale. Il match cambia volto, il Sassuolo prova a reagire subito, Dionisi si sbraccia, chiede ai suoi di non farsi schiacciare troppo e sembra intenzionato a riproporre la catena di sinistra che ha fatto bene a sinistra contro il Milan. Ma prima ancora dei cambi arriva il lampo di Mertens che raccoglie un passaggio illuminante di Zielinski e con un controllo di esterno di controbalzo fa centro. I neroverdi subiscono il colpo, entra Henrique per Traorè e Kyryakoulopos per Rogerio per dare maggiore velocità alla manovra. Il Napoli sembra gestire con ordine il match con un possesso palla fine a se stesso (ma c’è voluto il talento tecnico di Scamacca per riaprire il match. Il greco pesca l’attaccante neroverde dalla sinistra che stoppa di petto e scarica un colpo violentissima che non dà scampo a Ospina. Il Sassuolo ci crede, alza il ritmo spinge, il Napoli barcolla e perde Koulibaly per infortunio rendendo più vulnerabile la difesa. I padroni di casa ne approfittano e il coraggio degli uomini di Dionisi viene premiato ad un minuto dalla fine con Ferrari che di testa svetta su calcio piazzato di Berardi. Il Sassuolo però spinge ancora vedendo un Napoli in ginocchio e nei minuti di recupero fa ancora centro con Berardi che ruba palla a Rrahmani e infila nell’angolino. Interviene però il Var che annulla la rete. Il Napoli esce alla fine con un punto quantomai prezioso.

