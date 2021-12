Gli uomini di Spalletti ancora in vetta alla classifica ma il Milan è a meno 1

(LaPresse) Il Sassuolo e il Napoli pareggiano 2-2 nella gara valida per la 15/ma giornata di serei A. Partenopei in vantaggio con Fabuian Ruiz al 51′, raddoppio di Mertens al 59′ ma il Sassuolo reagisce, accorcia con Scamacca al 71′, pareggia all’89’ con Ferrari. Nel finale annullato un gol per fallo di Berardi su Rrhmani.

Il tabellino di Sassuolo-Napoli, gara valida per la 15/ma giornata di Serie A disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (61′ Kyriakopoulos); Frattesi (76′ Harroui), Lopez, Traore (61′ Henrique); Berardi, Scamacca, Raspadori. A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Müldür, Defrel. Allenatore: Dionisi

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly (80′ Jesus), Mario Rui; Fabiàn Ruiz (66′ Politano), Lobotka; Lozano (73′ Demme), Zielinski, Insigne (46′ Elmas); Mertens (66′ Petagna). A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Ounas. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Pezzuto

Reti: 51′ Fabian Ruiz, 60′ Mertens, 71′ Scamacca, 89′ Ferrari

Note: espulso il tecnico Spalletti al 90′ per proteste. Ammoniti: Rogerio, Berardi, Politano, Rahmani, Henrique, Demme

