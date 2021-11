Le reti bianconere di Dybala e Morata

Torino, 30 nov. (LaPresse) – La Juventus supera 2-0 in trasferta la Salernitana nella gara valida per la 15/a giornata di Serie A. Dybala sblocca il risultato al 20′ del primo tempo, Morata raddoppia al 25′ della ripresa. In pieno recupero la Joya sbaglia il rigore del 3-0. I bianconeri salgono così a 24 punti, agganciando la Fiorentina al sesto posto, mentre i campani rimangono fermi a quota 8, all’ultimo posto in classifica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata