Sorteggio sfortunato per gli azzurri di Mancini che prima in semifinale dovranno affrontare la Macedonia del Nord

Saranno Macedonia del Nord in semifinale e poi eventualmente in finale il Portogallo di Cristiano Ronaldo o la Turchia sulla strada dell’Italia di Roberto Mancini verso i Mondiali in Qatar del prossimo anno. Questo l’esito dell’urna Uefa di Zurigo che ha delineato i playoff che qualificheranno le ultime 3 squadre europee per la rassegna iridata. Si tratta di uno dei quadri peggiori per la squadra di Mancini. Se la Macedonia del Nord da affrontare in Italia sembra la semifinale più morbida possibile, i lusitani – oltretutto in trasferta -, nell’auspicabile ultimo atto, sono lo spauracchio che tutti volevamo evitare. Una squadra ricca di talento che oltre a Cr7 può contare tra gli altri sulla stella del Manchester United, Bruno Fernandes, e sul formidabile esterno del Manchester City, Joao Cancelo.

La semifinale si giocherà il 24 marzo 2022, l’eventuale finale il 29 marzo.

Questi gli altri sorteggi: la vincente di Scozia-Ucraina sfiderà in finale la vincente di Galles-Austria mentre la vincente di Russia-Polonia se la vedrà in finale con la vincente di Svezia-Repubblica Ceca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata