Il Napoli ospita il Verona. Nell'anticipo la Juve batte la Fiorentina in pieno recupero

Dopo i tre anticipi di ieri – con la vittoria in pieno recupero della Juve sulla Fiorentina, quello dello Spezia sul Torino e il successo esterno dell’Atalanta a Cagliari – la dodicesima giornata di Serie A si chiude oggi con gli ultimi sei match. Alle 12.30 apre Venezia-Roma. Alle 15 Samp-Bologna e Udinese-Sassuolo. Alle 18 Lazio-Salernitana e Napoli-Verona. Alle 20.45 si chiude con il big match Milan-Inter. 57mila spettatori attesi a San Siro per un derby che profuma di scudetto, con i rossoneri primi in classifica con 31 punti – a pari merito con il Napoli – e i nerazzurri terzi staccati di sette lunghezze.

