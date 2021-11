Una rete di Cuadrado regala i tre punti alla squadra di Allegri

La Juventus supera 1-0 la Fiorentina nel recupero nella gara valida per la 12/a giornata di Serie A. Decisivo il diagonale di Cuadrado al 46′ della ripresa. I toscani hanno giocato in inferiorità numerica nel finale per l’espulsione per doppia ammonizione di Milenkovic al 28′ della ripresa. Con questo successo la squadra di Allegri sale a 18 punti in classifica agganciando proprio i viola.

