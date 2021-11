Tra i nomi per la sostituzione anche quello di Andriy Shevchenko

Il Genoa ha esonerato il tecnico Davide Ballardini. Il club ligure lo ha annunciato in un comunicato: “Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide Ballardini. Il club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati”, si legge nella nota. Per quanto riguarda il possibile sostituto, tra i nomi circolati vi è anche quello di Andriy Shevchenko. L’ex attaccante del Milan, già ct dell’Ucraina dal 2016 al 2021, sarebbe in cima alla lista di 777 Partners, i nuovi padroni americani del Genoa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata