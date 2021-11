Il neo allenatore guida gli Spurs al successo contro il Vitesse in Conference League

Esordio vincente per Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs hanno battuto per 3-2 gli olandesi del Vitesse nel quarto turno della prima fase di Conference League. Gli inglesi sono partiti subito con il piede sull’acceleratore: in mezz’ora sono arrivati i gol di Sun-Hueng Hu e Lucas e l’autorete di Rasmussen. Solo parziale la rimonta degli ospiti a segno con Rasmussen, che riscatta l’autorete, e Bero. Il Tottenham sale al secondo posto nel girone G a tre lunghezze dal Rennes.

Soddisfatto il neo tecnico degli Spurs: “Era una partita che dovevamo vincere, perché se non avessimo vinto avremmo avuto poche chance di passare il turno. Ora dobbiamo vincere le ultime due per vincere il girone – ha spiegato Conte a Sky Sport – Ma si sono viste le difficoltà, eravamo 3-0 ma poi è bastato poco per perdere la fiducia, abbiamo preso due gol e siamo rimasti in 10. L’aspetto positivo è che nella sofferenza abbiamo vinto quindi questa squadra forse ha bisogno di soffrire un pochino. Si vince soffrendo, ma so che c’è da lavorare e che questa squadra ha spazi di crescita importante. Devo portare la mia idea di calcio, il problema più grande è che non abbiamo tempo, ora rigiochiamo subito poi c’è la sosta delle nazionali. È bello l’affetto dei tifosi, voglio ripagarlo con il lavoro. Il club ha delle infrastrutture incredibili, lo stadio di proprietà, è top e ha lavorato molto bene, noi ora a livello calcistico dobbiamo trovare un equilibrio e avvicinarci al livello del club. Sono venuto qui perché so che posso lavorare alla mia maniera e sono contento, ma ci vuole tempo e pazienza e io devo essere il primo ad avere pazienza. Sto ricominciando da capo e bisogna partire dall’a-b-c. Mi ha colpito la volontà del presidente, credo che sia un visionario e ha tirato fuori qualcosa di incredibile, io sono qui per far crescere il Tottenham anche a livello calcistico, perché il club è davvero al top”.

