Lo ha ufficializzato il club nerazzurro. Il centrocampista: "Contento di lottare ancora per i colori dell'Inter"

Continua almeno fino al 2026 la storia d’amore tra l’Inter e Nicolò Barella. Il club nerazzurro ha comunicato di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore ex Cagliari.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello sport, il centrocampista arriverà a percepire 5 milioni netti all’anno. “Sono contento di aver rinnovato il mio contratto e di lottare ancora per questi colori. Mando un saluto a tutti i tifosi nerazzurri, Forza Inter”, le prime parole dopo il rinnovo di Barella. Il giocatore sardo è arrivato all’Inter nell’estate del 2019 dal Cagliari. In questa stagione Barella è sceso in campo da titolare in tutte le 15 partite dell’Inter, segnando contro il Bologna in campionato e servendo 5 assist.

