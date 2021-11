Allo Stadium finisce 4-2 per gli uomini di Allegri. L'Atalanta raggiunta dal Manchester United nel finale: 2-2

La Juventus supera 4-2 lo Zenit San Pietroburgo e si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo. Dybala sblocca la partita all’11’, al 26′ i russi trovano il momentaneo pareggio grazie all’autorete di testa di Bonucci. Nella ripresa la Vecchia Signora torna a spingere e dilaga con le reti di Dybala (su rigore) al 13′, di Chiesa al 29′ e Morata al 37′. Nel finale Azmoun, in pieno recupero, firma la rete del definitivo 4-2. I bianconeri salgono così a 12 punti in testa al girone a punteggio pieno e accedono agli ottavi con due turni d’anticipo.

Atalanta-Manchester Utd 2-2 il finale

L’Atalanta esce con un pareggio dalla sfida casalinga contro il Manchester United, 2-2 con i gol di Ilicic (11′) e Zapata (55′), e la doppietta, al 46′ del primo tempo e al 91′, del solito Cristiano Ronaldo. Un pari che lascia l’amaro in bocca per il cammino dell’Atalanta in Champions, nel match valido per la quarta giornata del Gruppo F: ora i nerazzurri sono terzi dietro al Manchester e al Villarreal, entrambe a 7 punti, mentre i bergamaschi sono a 5.

