I pm della Confederazione svizzera hanno chiesto il giudizio per i due

I pm della Confederazione svizzera hanno depositato l’atto di accusa per truffa nei confronti dell’ex presidente della Fifa, Joseph Blatter, e dell’ex presidente dell’Uefa, Michel Platini. I due sono accusati di aver in maniera illecita predisposto il pagamento di 2,15 milioni di dollari a Platini da parte della Fifa. L’ex presidente della Fifa fu costretto a dimettersi dalla massima carica calcistica nel 2015 dopo 17 anni alla guida del calcio mondiale. È stato bandito per otto anni, poi ridotto a sei, per violazioni etiche per aver autorizzato quello che i pubblici ministeri definiscono un “pagamento sleale” a Platini. Blatter, 85 anni, si è sempre difeso sostenendo che il pagamento al francese Platini, 66 anni, fosse corretto. Blatter e Platini dovranno ora affrontare tra pochi mesi un processo presso il tribunale penale federale di Bellinzona. “Questo pagamento ha danneggiato i beni della FIFA e arricchito illegalmente Platini”, hanno affermato i pubblici ministeri federali svizzeri in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata