(LaPresse) Disavventura per un tifoso giallorosso nell’imminenza di Roma-Milan, big match di domenica sera. Il giovane è rimasto incastrato per diverso tempo con la testa in un tornello dello stadio Olimpico. Una volta liberato, il ragazzo è svenuto tra le braccia dei soccorritori. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

