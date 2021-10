I nerazzurri vincono 2-0 a Empoli e restano a -7 dai cugini

L’Inter tiene il passo del Milan: i nerazzurri vincono 2-0 a Empoli nel decimo turno di serie A e restano a -7 dai cugini che guidano la classifica. Firmano il successo della squadra di Simone Inzaghi due difensori: D’Ambrosio al 34′ e Dimarco al 66′. Toscani che chiudono in dieci per l’espulsione di Ricci.

Possono tornare a sorridere anche le due romane: i giallorossi vincono in rimonta per 2-1 sul campo del Cagliari. Sardi in vantaggio con Pavoletti al 52′ poi la reazione della Roma con Ibanez al 71′ e Lorenzo Pellegrini al 78′ con una bella punizione. La squadra di Mourinho torna così al quarto posto in classifica a 19 punti, a -2 dall’Inter e a -9 dalla capolista Milan.

La Lazio invece ha battuto per 1-0 la Fiorentina all’Olimpico nel match forse più interessante della serata. Decide un gol di Pedro al 52′. Biancocelesti che salgono al sesto posto in classifica a 17 punti, a +2 sulla Juventus.

