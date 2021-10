Al gol di Dzeko risponde un rigore di Dybala nel finale

Pari in extremis per la Juventus che a San Siro raggiunge nel finale l’Inter sull’1-1 nel posticipo della nona di serie A. Gol di Dzeko nel primo tempo, pareggia Dybala all’89’ su calcio di rigore. L’Inter resta a -7 dalle capoliste Milan e Napoli: i partenopei ieri hanno fatto registrare la prima battuta d’arresto nello 0-0 contro la Roma. Sugli altri campi la Fiorentina batte il Cagliari 3-0. Pareggio per Atalanta-Udinese sull’1-1, poker di Simeone alla Lazio che perde per 4-1 a Verona.

