Nella gara valida per la nona giornata Beto pareggia al 94'

L’Atalanta si fa raggiungere nel finale sull’1-1 dall’Udinese nella gara valida per la nona giornata di serie A disputata al Gewiss Stadium di Bergamo. Orobici in vantaggio con Malinovsky al 56′ e pareggio di Beto al 94′. Due minuti prima era stato espulso il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Il tabellino di Atalanta-Udinese 1-1, gara valida per la nona giornata di Serie A disputata al Gewiss Stadium di Bergamo. ATALANTA-UDINESE: 1-1ATALANTA (3-4-1-2): Musso; de Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Pasalic (74′ Koopmeiners), Freuler, Pezzella; Malinovsky (86′ Scalvini); Ilicic (64′ Miranchuk), Zapata (64′ Muriel). A disp.: Oliveri, Piccoli, Rossi, Sportiello. All.: Gasperini.UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck (82′ Forestieri), Samir; Stryger Larsen (76′ Soppy), Molina (64′ Success), Walace, Makengo (64′ Arslan), Udogie; Beto, Pussetto (76′ Samardzic). A disp.: Carnelos, De Maio, Jajalo, Nestorovski, Padelli, Perez, Zeegelaar. All.: Gotti.ARBITRO: Marinelli di Tivoli.MARCATORI: 56′ Malinovsky, 90+4′ Beto.NOTE – Ammoniti: Samir, Pussetto, Lovato, Pezzella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata