I granata battono 3-2 il Genoa mentre i blucerchiati si impongono 2-1 sullo Spezia nel derby ligure

Vittorie importanti per Torino e Sampdoria nei primi due anticipi della nona giornata di serie A. I granata si sono imposti per 3-2 sul Genoa di Ballardini grazie alle reti di Sanabria, Pobega e Brekalo. Inutili i due gol dei rossoblu Destro e Caicedo. La squadra di Juric sale a -3 dalla zona Europa mentre il Grifone resta in penultima posizione con soli 6 punti.

“Sono felice per la vittoria, ci voleva dopo tutte le buone prestazioni che abbiamo fatto con pochi punti presi. Oggi finalmente è arrivato un successo, avremmo potuto anche fare il terzo o il quarto gol ma va benissimo così”, ha detto Ivan Juric, allenatore del Torino, commentando ai microfoni di DAZN.

Deluso il tecnico del Genoa, Ballardini: “Se sono preoccupato? Quello mai. Arrabbiato sì. E diciamo che rifletto, quello sempre. Conosco le qualità dei miei giocatori e sono arrabbiato perchè ci alleniamo bene e facciamo fatica durante la settimana, ma poi commettiamo questi errori”, ha spiegato il tecnico rossoblù.

Nella gara delle 20.45 invece i blucerchiati si sono imposti per 2-1 nel derby tutto ligure contro lo Spezia a Marassi. Partita che si è decisa nel primo tempo con l’autorete di Gyasi e il gol di Candreva. A tempo scaduto il gol della bandiera di Verde.

“Era una partita importante per noi, da vincere a tutti i costi. Lo spirito di sacrificio da parte di tutta la squadra e la determinazione messe in campo sono state però molto importanti. In Serie A è raro vedere una squadra dominare dal primo all’ultimo minuto: bisogna saper soffrire e noi lo abbiamo fatto. Siamo stati bravi a creare delle trame interessanti, ma siamo sempre rimasti ordinati”, ha spiegato a fine match Andrea Tarozzi, vice dello squalificato tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa.

Oggi altre tre partite in programma: Salernitana-Empoli alle 15, Sassuolo-Venezia alle 18 e Bologna-Milan alle 20.45.

