Il tris azzurro firmato da Insigne, Osimhen e Politano

Un tris per risalire la china e abbandonare l’ultimo posto del girone. Il Napoli ha ragione solo nell’ultimo quarto d’ora del Legia Varsavia, travolto sotto i colpi di Insigne, Osimhen e Politano in una partita dominata in lungo e in largo dai campani ma sbloccata solo dopo 75 minuti, quando gli ospiti iniziavano ad accarezzare l’idea di portare a casa un punto. La banda di Spalletti ottiene così il primo successo stagionale in Europa League e affianca il Leicester a quattro punti: il Legia, in testa a quota sei, è nel mirino e, vista la disparità tecnica e atletica tra le due squadre vista al ‘Maradona’, il sorpasso potrebbe già maturare tra due settimane per la sfida in Polonia. Il Napoli ha rimesso a posto le cose in Europa, ma adesso è chiamato a completare l’opera. Senza commettere i passi falsi costati cari contro lo Spartak Mosca.

Turnover limitato per Spalletti, che risparmia Osimhen schierando il tridente piccolo composto da Lozano, Insigne e Mertens, più avanzato con Elmas spostato sulla linea dei trequartisti. Fin dalle prime battute i padroni di casa fanno la partita, con Miszta determinante già dopo dieci minuti su un tiro a giro di Mertens decisamente insidioso. Il folletto belga sfiora l’1-0 anche al 21′, quando incrocia di prima dopo una bella azione corale, mandando la palla a lato di un soffio. Poco dopo si iscrive alla lista delle occasioni sprecate anche Lozano, il cui diagonale è troppo centrale e viene respinto dal portiere. Dopo 40 minuti di sofferenza, il Legia rompe l’assedio e si fa vedere per la prima volta dalle parti di Meret con una conclusione di Muci smorzata da Manolas.

Il tentativo degli ospiti si rivela un lampo in un monologo azzurro. Nella ripresa il Napoli torna ad attaccare a testa bassa: Demme dalla distanza centra il palo, poco dopo Miszta esce male ma Insigne non ne approfitta e viene murato. Spalletti inizia la girandola dei cambi, inserendo Politano e Petagna al posto di Manolas e Mertens per un Napoli ancora più a trazione anteriore. Il portiere del Legia è attento sulla punizione di Insigne, ma quando la partita sembra complicarsi Koulibaly e compagni trovano i gol mancati fino a quel momento: Insigne con un bolide sblocca il match al 31′, quattro minuti più tardi Osimhen è devastante in contropiede, taglia in due la retroguardia polacca e supera Miszta. La ciliegina sulla torta arriva nel recupero, quando Politano pesca il jolly dalla distanza. Il tris è servito, dopo aver incantato in Italia il Napoli sta iniziando a fare la voce grossa anche in coppa.

