I bergamaschi, avanti di 2 gol, raggiunti e superati dal Manchester United. I bianconeri vincono a San Pietroburgo 1-0

L’Atalanta sfiora il colpo a Manchester ma si fa raggiungere e superare nella terza giornata di Champions League. A regalare i tre punti allo United è un gol di Cristiano Ronaldo all’81esimo. I bergamaschi hanno sprecato un doppio vantaggio: alle reti di Pasalic al 15′ e Demiral al 28′ hanno riposto Rashford al 53′ e Maguire al 75′, poi il colpo di testa vincente del campione portoghese.

Nella classifica del gruppo F il Manchester United vola al primo posto a quota 6, Atalanta agganciata 4 punti dal Villarreal. Ultimo lo Young Boys a 3.

“C’è un po’ il rammarico della sconfitta, ma abbiamo giocato con personalità e appena avevamo la possibilità ci ripresentavamo dall’altra parte. Ora c’è la partita di ritorno e abbiamo visto che ce la possiamo giocare. Giriamo a 4 punti in un girone difficile e ce la possiamo giocare fino alla fine”, il commento a fine gara il tecnico dei nerazzurri, Gasperini.

Vittoria in trasferta per 1-0 invece per la Juventus a San Pietroburgo contro lo Zenit: a decidere la partita un gol all’86esimo di Kulusevski su assist di De Sciglio. I bianconeri restano così a punteggio piento in testa al gruppo H con 9 punti in tre partite. Chelsea (che ha battuto 4-0 il Malmoe) secondo a 6 punti. Lo Zenit resta fermo a 3. Malmoe a 0.

“Bisogna migliorare la fase di possesso, soprattutto quando la palla si avvicina all’area di rigore. E bisogna fare scelte migliori, sull’1-0 non possiamo concedere una punizione da venti metri. E’ una prestazione giusta con un risultato ottimo”, ha detto il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri.

