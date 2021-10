Nell'anticipo delle 12:30 prima vittoria in campionato del Cagliari: 3-1 alla Sampdoria

L’Atalanta torna a correre trascinata da Ilicic. I nerazzurri dimenticano il ko casalingo contro il Milan e travolgono l’Empoli al Castellani per 4-1 in una delle gare della domenica pomeriggio dell’ottavo turno di serie A. Lo sloveno apre la partita con una doppietta e poi sbaglia un rigore. Per la Dea anche un’autorete di Viti e un gol di Zapata. Gol della bandiera per i toscani di Di Francesco. Bergamaschi che salgono a 14 punti in classifica agganciando al quinto posto la Lazio.

A Marassi 2-2 spettacolo tra Genoa e Sassuolo. Doppio vantaggio degli emiliani grazie a Scamacca. Poi la rimonta dei liguri firmata da Destro, nel primo tempo, e nel finale di partita dal difensore messicano Johan Felipe Vásquez, al suo esordio in maglia rossoblu.

Finisce in parità ma sull’1-1 anche la sfida tra Udinese e Bologna al Friuli. I gol nella ripresa con Barrow ad aprire i conti per i rossoblu e il pareggio di Beto a 8 minuti dalla fine. Friulani in dieci uomini dal 38′ del primo tempo per l’espulsione di Pereyra.

Nell’anticipo delle 12:30 invece prima vittoria in campionato per il Cagliari di Mazzarri. I sardi si sono imposti per 3-1 sulla Sampdoria grazie alla doppietta di Joao Pedro e al gol di Caceres. Ai liguri non basta la rete di Thorsby.

