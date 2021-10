Al Mapei Inzaghi indovina i cambi. Un rigore del 'Toro' regala la vittoria ai nerazzurri

Dzeko trascina l’Inter al successo contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium, con i neroverdi avanti grazie al rigore di Berardi, l’ingresso del bosniaco si rivela decisivo: prima il gol del pari e poi il rigore procurato (e trasformato da Lautaro) per il 2-1 finale che lancia la squadra di Inzaghi. Dopo il pari con l’Atalanta torna così alla vittoria l’Inter che sale momentaneamente al secondo posto a quota 17 punti, mentre la formazione di Dionisi resta ferma a 7 incassando la quarta sconfitta in campionato.

Diverse novità da entrambe le parti negli schieramenti iniziali: Dionisi sceglie Muldur a destra, con Toljan in panchina, mentre in avanti tra Raspadori e Scamacca in ballottaggio alla vigilia spunta a sorpresa Defrel che giocherà da vertice alto nel 4-2-3-1. Inzaghi risponde con il solito 3-5-2, lasciando fuori Dzeko e lanciando Correa con Lautaro dall’inizio: a centrocampo tridente centrale con Brozovic, Barella e Calhanoglu, mentre sull’esterno viene confermato Dumfries, con Perisic sul versante opposto. La partenza dell’Inter è subito con le marce alte, con i nerazzurri pericolosi al 6′ dalle parti di Consigli: Lautaro scarica per Barella, ma il sinistro del centrocampista non trova la porta. Poco prima era invece toccato a Perisic sganciarsi in proiezione offensiva, non trovando però l’incornata giusta. Dopo un buon inizio dell’Inter è invece il Sassuolo a mettere la testa fuori dalla propria metà campo, alzando pressing e baricentro: i ragazzi di Dionisi volano in contropiede guidati da Berardi, che scarica su Defrel il cui tiro viene ribattuto da Handanovic. Pochi istanti più tardi tocca a Chiriches sovrastare tutti su calcio d’angolo, ma il colpo di testa del rumeno finisce alto. Il forcing neroverde viene premiato al 22′: Barella sbaglia un passaggio in uscita e favorisce l’affondo di Boga, che punta Skriniar e viene steso dallo stesso slovacco. L’arbitro Pairetto non ha dubbi ed indica il rigore: dal dischetto Berardi non sbaglia e fa 1-0 per i padroni di casa. Il gol subito scuote l’Inter che nei minuti successivi torna a spingere ma senza creare troppi pericoli nonostante i tentativi dal limite di Barella e Perisic: anzi, è ancora il Sassuolo con uno scatenato Berardi ad esaltare i riflessi di Handanovic con un destro al volo da fuori area. I neroverdi controllano bene i ritmi e chiudono gli spazi, conservando così il vantaggio fino all’intervallo.

Nel secondo tempo è ancora il Sassuolo a partire a razzo, mettendo in grande difficoltà la retroguardia dell’Inter: Rogerio sfonda sulla sinistra ed impegna Handanovic in diagonale. I neroverdi dilagano negli spazi concessi dalla formazione nerazzurra: in un amen ci provano Boga, Berardi e Djuricic che non trovano lo specchio della porta. Inzaghi è costretto a correre ai ripari con ben quattro cambi: dentro Vidal, Dimarco, Darmian e Dzeko. Proprio il bosniaco, ad una manciata di secondi dal suo ingresso, sveglia l’Inter e trova l’improvviso pareggio: cross di Perisic e l’ex Roma è bravissimo ad anticipare Ferrari ed in tuffo insaccare il gol dell’1-1. La rete galvanizza i nerazzurri, che cambiano volto e continuano ad insistere: Perisic e Barella costruiscono due buone chance, ma calciano entrambi alto. Il Sassuolo accusa il colpo e Dionisi decide di giocarsi la carta Raspadori al posto di Defrel. Al 75′ episodio chiave: Consigli travolge Dzeko al limite dell’area di rigore, con Pairetto che indica il dischetto (confermato dal Var). Sul pallone si presenta Lautaro che non sbaglia e ribalta il risultato portando l’Inter sul 2-1. Nel finale lo spettacolo non manca: l’Inter si vede annullare il tris di Dzeko per fuorigioco, mentre il Sassuolo sfiora il pari con una conclusione di Berardi. Finisce 2-1 per i nerazzurri che soffrono ma ne vengono fuori alla grande grazie ad Edin Dzeko ed ai cambi di Inzaghi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata