Negli scontri prima di Inter-Napoli del 2018 investì l'ultrà del Varese Daniele Belardinelli

La Corte d’assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni per omicidio stradale a carico di Fabio Manduca, il tifoso napoletano che investì e uccise Daniele Belardinelli, ultrà del Varese, durante gli scontri in occasione della sfida tra Inter e Napoli del 26 dicembre 2018. “Siamo soddisfatti perché non è stata riconosciuta l’impostazione della procura che in Appello ha chiesto la modifica a omicidio volontario”, ha commentata a LaPresse l’avvocato Eugenio Briatico, legale di Manduca, che ha annunciato di star valutando il ricorso in Cassazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata